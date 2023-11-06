Şanlıurfa'da traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, sulama kanalına devrildi. Kazada traktörü kullanan baba öldü, oğlu yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
KANALA DEVRİLDİ
Mehmet Yalçın idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırsal Kepirli Mahallesi yakınlarında sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kanala devrilen traktörün sürücüsü baba Mehmet Yalçın ile oğlu Ali Yalçın sudan çıkarıldı.
BABA, HASTANEDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan baba müdahaleye rağmen kurtarılamadı, oğlu Ali Yalçın tedavi altına alındı. Kanala düşen traktör de iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.