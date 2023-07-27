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        Haberler Gündem Trafik Şanlıurfa'da yolcu otobüsü yayaya çarptı

        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya kurtarılamadı

        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:31
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        Şanlıurfa'da yaşlı adam kurtarılamadı
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        Şanlıurfa'da, Diyarbakır kara yolunun kırsal Hamurkesen Mahallesi mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Demir'e (52) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza, otobüsün kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki yolcu otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan Demir'e çarpması yer alıyor.

        #Şanlıurfa Haberleri
        #trafik kazası
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