        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 yaralı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar için çevredekiler seferber oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 03:21 Güncelleme: 05.10.2025 - 03:21
        Kaza, gece saatlerinde Balıkayağı Bulvarı Alt Geçidi'nde meydana geldi.

        Karaköprü yönünden kent merkezine ilerleyen, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekiler, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber olurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle alt geçitte yol tek şeride düşürülürken, metrelerce uzanan araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

