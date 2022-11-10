Cihan'ın öldüğü silahlı kavgada yaralanan kuzeni de kurtarılamadı



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, husumetli iki aile arasında çıkan ve Cihan Kayhan'ın yaşamını yitirdiği silahlı kavgada yaralanan kuzeni Mehmet Kayhan (25) da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün akşam Suruç ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Cihan Kayhan ve kuzeni Mehmet Kayhan ve İbrahim Altay'a isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cihan Kayhan, yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Kayhan da gece doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kuzenlerin yaşamını yitirdiği kavgaya karışan şüphelilerin belirlenip, yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışması sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-11-10 11:31:13



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