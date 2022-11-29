2 polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları, Suriye´ye kaçmak isterken yakalandı (3)

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TUTUKLANDILAR

Şanlıurfa´da narkotik ekiplerine pompalı tüfekle saldırıp, 2 polisi yaralayan 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-11-29 23:11:58



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