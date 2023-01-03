Şanlıurfa'da sokak ortasında bıçaklanan Mehmet kurtarılamadı

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Mehmet Doğan (26), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bu sabah Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Doğan ile kimliği belirsiz kişi arasında, sokak ortasında tartışma çıktı. Doğan, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Doğan da kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Doğan, hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-01-03 14:38:30
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