Şanlıurfa'da sokak ortasında bıçaklanan Mehmet kurtarılamadı (2)

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KIZ ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANMIŞ

Şanlıurfa'da, sokakta bıçaklanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Veysi Doğan´ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemede, Doğan'ın bölgeye gelen biri kadın, 2 kişi ile otomobilde tartıştığı ve ardından bıçaklandığı belirlendi. Şüphelilerin, Mehmet Veysi Doğan'ın, barışmak için yanına gelen kız arkadaşı Berivan Y. ve Mehmet O. olduğu saptandı. Otomobilden indirildikten sonra da Doğan'ı bıçaklayan Berivan Y. ile Mehmet O., polisin düzenlediği operasyonla kısa sürede yakalandı.

Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından 2 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-01-03 17:12:08



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