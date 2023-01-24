5 ildeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 tutuklama

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA merkezli 5 ilde, telefonda kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'asker' gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen 26 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'asker' olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişilere çeşitli suçlamalar yöneltiperek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 26 şüpheliyi tespit etti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi; 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16´sı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-01-24 15:13:57



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