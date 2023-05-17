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Şehit Uzman Çavuş Mayik, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Şehit Uzman Çavuş Mayik, son yolculuğuna uğurlandı


Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞIRNAK´ta PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik(28) memleketi Şanlıurfa´nın Bozova ilçesinde 2 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 
Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Besta-3 Operasyonu'nda bir mağaraya kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 4 askerden biri olan Uzman Çavuş Gaffar Mayik´in, cenazesi dün akşam saatlerinde uçakla Şanlıurfa´ya getirildi. Şehit Uzman Çavuş Mayik´in Türk bayrağına sarılı tabutu, havalimanından uzun araç konvoyu ile Bozova Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Cenaze, bugün öğle vakti törenin yapıldığı Hacı Güli Camisi´ne getirildi. Bekar olan ve 1 ay önce ailesine ziyarete geldiği öğrenilen şehit uzman çavuşun babası Mahmut Mayik ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Öğle vakti İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından kıldırılan cenaze namazına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 20'nci Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.
ANNESİ VE KIZ KARDEŞLERİNDEN AĞIT
Cenaze töreni sırasında gözyaşı döken şehit uzman çavuşun annesi Naime ve kız kardeşleri Kürtçe ağıt yaktı. Şehit oğlunun tabutunu taşıyan baba Mahmut Mayik ise tören boyunca metanetini korumaya çalıştı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törende şehidin naaşının taşınması sırasında kalabalık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı..
Namazın ardından şehit uzman çavuş Gaffar Mayik'in cenase Bozova İlçe Şehitliği'ne gözyaşları arasında defnedildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-05-17 13:51:31

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