Şanlıurfa´da sandıkta `toplu oy kullanımı´ kavgası: 2 yaralı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da. sandıkta tolu oy kullanılmak istendiği iddiası üzerine çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylaması için Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda, toplu oy kullanılmak istendiği ileri sürüldü. Bu nedenle sandık başındaki müşahitler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişiden birinin burnu kırıldı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri okulda alarak olaya ilişkin inceleme başlattı.
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-05-28 14:41:11
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