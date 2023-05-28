Şanlıurfa´da seçim kavgası: YSP'li vekil dahil, 5 yaralı

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, bir sandık müşahidinin oyunu açıktan kullandığı iddiaları üzerine çıkan kavgada, aralarında Yeşil Sol Parti (YSP) Milletvekili Ferit Şenyaşar ve HDP İl Başkanı Ahmet Atış´ın da olduğu 5 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Yeniköy Mahallesi´nde bugün öğle saatlerinde, YSP´li bir sandık müşahidi oyunu açık kullanınca tartışma yaşandı. Tartışma üzerine YSP Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ve HDP İl Eş Başkanı Ahmet Atış mahalleye gitti. Şenyaşar ve Atış içeri alınmayınca yeniden tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferit Şenyaşar ve Ahmet Atış'ın da olduğu 5 kişi yaralandı, bir aracın da camları kırıldı.
Jandarma mahallede ve okulda önlem alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-05-28 17:52:36
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