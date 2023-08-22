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        Motosikletinde uğradığı silahlı saldırıda öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:23 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:24
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        Motosikletinde uğradığı silahlı saldırıda öldü
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        Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da motosikletinde silahlı saldırıya uğrayan İdris Kaya (34), hayatını kaybetti. Kaya´nın, yolda aldığı arkadaşı S.Ş. gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Birecik ilçesi Diktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkıp eve gitmek için motosikletiyle yola çıkan İdris Kaya, silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, kurtarılamadı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Kaya´nın yolda görüp aldığı arkadaşı S.Ş.'yi şüphe üzerine gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-22 15:22:16

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