Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Kardeş katili, 15 yıl sonra sığınmacı kimliğiyle yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:55 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardeş katili, 15 yıl sonra sığınmacı kimliğiyle yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle kardeşi İsmail Alkan'ı öldürdüğü suçlamasıyla hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Alkan, 15 yıl sonra Suriyelilere verilen geçici koruma kimlik belgesiyle yakalandı.

        Eyyübiye ilçesi Ambartepe Mahallesi'nde, 16 Haziran 2008'de Ahmet Alkan, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle husumetli olduğu kardeşi İsmail Alkan'ı öldürdü. Cinayeti işledikten sonra kaybolan Ahmet Alkan, 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2008'den itibaren aranan firari Ahmet Alkan'ı yakalamak için yaptıkları çalışmada, şüphelinin, Eyüpkent Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 15 yıldır aranan cinayet şüphelisinin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Jandarmanın, evinde gözaltına aldığı şüphelinin üst aramasında, yakalanmamak için kullandığı ve Suriyelilere verilen kimlik belgesi bulundu. Gözaltına alınan Ahmet Alkan, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-22 15:54:17

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        Dehşet anı kamerada! 2 baba 2 oğul kaza kurbanı!
        Dehşet anı kamerada! 2 baba 2 oğul kaza kurbanı!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Noterde fark edildi! 20 milyonluk arsayı sahte evrakla satacaktı
        Noterde fark edildi! 20 milyonluk arsayı sahte evrakla satacaktı
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş, AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatını ziyaret etti
        Bakan Göktaş, AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatını ziyaret etti
        Motosikletinde uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Motosikletinde uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Bakan Göktaş, Şanlıurfa'da
        Bakan Göktaş, Şanlıurfa'da
        Şanlıurfa'da hakkında cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü y...
        Şanlıurfa'da hakkında cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü y...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı