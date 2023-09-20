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        Şanlıurfa´da 3 gündür aranan çocuk, sulama kanalında ölü bulundu

         ŞANLIURFA´da3gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi Fevzettin Ay´ın (15) cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 20:30 Güncelleme: 20.09.2023 - 20:35
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        Şanlıurfa´da 3 gündür aranan çocuk, sulama kanalında ölü bulundu
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         ŞANLIURFA´da3gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi Fevzettin Ay´ın (15) cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

        Olay, akşam saatlreinde Ballıca Mahallesinde geçen DSİ´ye ait sulama kanalında meydana geldi. Emirler Mahallesi'nde oturan 9'uncu snıf öğrencisi Fevzettin Ay, 3 gün önce evden ayrıldı. Akşam geç saatlere kadar eve dönmeyen Ay'ın ailesi, çevrede yaptığı aramada kayıp çocuklarını bulamayınca jandarmaya başvuruda bulundu. Kayıp çocuğun bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgede geçen DSİ´ye ait sulama kanalı kenarında telefon ve cüzdanını buldu.  Bunun üzerine çocuğun kanala düştüğü şüphesiyle dalgıç ekiplerince arama başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarının sonucunda Fevzettin Ay´ın cansız bedenine sulama kanalında ulaşıldı. Sulama kanalından çıkarılan Ay´ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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