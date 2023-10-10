Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da `ucube´ otelin yıkımında gerginlik

        ŞANLIURFA´nın Halfeti ilçesinde mimari yapıyla uyuşmadığı ve izinsiz yapıldığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen 'ucube' olarak nitelendirilen 4 katlı 3 yıldızlı otelin yıkımında gerginlik çıktı. Otel sahibinin yargıya taşıdığı dava devam ederken, belediye ekipleri iş makineleriyle yıkıma gitti. Otel sahibi ve yakınları, yıkımı engellemek için yolları araçlarla kapatıp kendilerini odalara kilitledi. İş makineleriyle otelin bir bölümü yıkıldı. Yaşanan gerginlik üzerine ekipler yıkıma ara vererek bölgeden ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da `ucube´ otelin yıkımında gerginlik
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA´nın Halfeti ilçesinde mimari yapıyla uyuşmadığı ve izinsiz yapıldığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen 'ucube' olarak nitelendirilen 4 katlı 3 yıldızlı otelin yıkımında gerginlik çıktı. Otel sahibinin yargıya taşıdığı dava devam ederken, belediye ekipleri iş makineleriyle yıkıma gitti. Otel sahibi ve yakınları, yıkımı engellemek için yolları araçlarla kapatıp kendilerini odalara kilitledi. İş makineleriyle otelin bir bölümü yıkıldı. Yaşanan gerginlik üzerine ekipler yıkıma ara vererek bölgeden ayrıldı.

        Yapımı 2000 yılında tamamlanan Birecik Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla Halfeti´nin yüzde 80´i su altında kaldı. Çoğu çiftçilik yapan ilçe sakinlerinin büyük bölümü, evlerinin su altında kalmasının ardından, 15 kilometre uzaklıkta kurulan yeni yerleşim merkezine taşındı. Taş mimarisiyle yapılmış evlerin ve camilerin su altında kaldığı ilçe, aradan geçen süre içerisinde doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı. Şimaliye Mahallesi´nde ilçenin doğal güzelliklerine hakim bir noktada mülkiyeti Halfeti Belediyesi´ne ait 21 bin 519 metrekarelik arazide CHP´den seçilen daha sonra partisinden istifa ederek BDP'ye katılan Mahmut Özdemir´in başkanlığı döneminde 25 Mart 2014'te gerçekleştirilen protokolle arazi, 20 yıllığına iş adamı Ahmet Ö.´ye ait turizm firmasına 62 bin lira bedelle kiralandı. İlçenin mimari yapısıyla uyuşmaması nedeniyle eleştirilerek 'ucube' olarak nitelendirilen otelin izinsiz yapıldığı ve ilçenin silüetini bozduğu gerekçesi ile Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca yıkılmasına karar verildi.

        Otel sahibinin yargıya taşıdığı davanın görülmesi devam ederken, bugün belediye ekipleri iş makineleriyle yıkıma gitti. Otel sahibi ve yakınları, yıkımı engellemek için yolları araçlarla kapatıp kendilerini odalara kilitledi. İş makineleriyle otelin bir bölümünün yıkımı yapıldı. Yaşanan gerginlik üzerine ekipler yıkıma ara vererek bölgeden ayrıldı.

        DHA-Genel - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

        2023-10-10 14:40:14

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
        Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        Çocuklara şişi, babaları batırmış
        Çocuklara şişi, babaları batırmış
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Kilis'te yol kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu
        Kilis'te yol kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı kavgaya 15 gözaltı
        Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı kavgaya 15 gözaltı
        "Dünya Yürüyüş Günü"nde sağlık çalışanları Göbeklitepe'de yürüyüş yaptı
        "Dünya Yürüyüş Günü"nde sağlık çalışanları Göbeklitepe'de yürüyüş yaptı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaral...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaral...