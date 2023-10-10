Şanlıurfa'da `ucube´ otelin yıkımında gerginlik ŞANLIURFA´nın Halfeti ilçesinde mimari yapıyla uyuşmadığı ve izinsiz yapıldığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen 'ucube' olarak nitelendirilen 4 katlı 3 yıldızlı otelin yıkımında gerginlik çıktı. Otel sahibinin yargıya taşıdığı dava devam ederken, belediye ekipleri iş makineleriyle yıkıma gitti. Otel sahibi ve yakınları, yıkımı engellemek için yolları araçlarla kapatıp kendilerini odalara kilitledi. İş makineleriyle otelin bir bölümü yıkıldı. Yaşanan gerginlik üzerine ekipler yıkıma ara vererek bölgeden ayrıldı.

ŞANLIURFA´nın Halfeti ilçesinde mimari yapıyla uyuşmadığı ve izinsiz yapıldığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen 'ucube' olarak nitelendirilen 4 katlı 3 yıldızlı otelin yıkımında gerginlik çıktı. Otel sahibinin yargıya taşıdığı dava devam ederken, belediye ekipleri iş makineleriyle yıkıma gitti. Otel sahibi ve yakınları, yıkımı engellemek için yolları araçlarla kapatıp kendilerini odalara kilitledi. İş makineleriyle otelin bir bölümü yıkıldı. Yaşanan gerginlik üzerine ekipler yıkıma ara vererek bölgeden ayrıldı.

Yapımı 2000 yılında tamamlanan Birecik Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla Halfeti´nin yüzde 80´i su altında kaldı. Çoğu çiftçilik yapan ilçe sakinlerinin büyük bölümü, evlerinin su altında kalmasının ardından, 15 kilometre uzaklıkta kurulan yeni yerleşim merkezine taşındı. Taş mimarisiyle yapılmış evlerin ve camilerin su altında kaldığı ilçe, aradan geçen süre içerisinde doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı. Şimaliye Mahallesi´nde ilçenin doğal güzelliklerine hakim bir noktada mülkiyeti Halfeti Belediyesi´ne ait 21 bin 519 metrekarelik arazide CHP´den seçilen daha sonra partisinden istifa ederek BDP'ye katılan Mahmut Özdemir´in başkanlığı döneminde 25 Mart 2014'te gerçekleştirilen protokolle arazi, 20 yıllığına iş adamı Ahmet Ö.´ye ait turizm firmasına 62 bin lira bedelle kiralandı. İlçenin mimari yapısıyla uyuşmaması nedeniyle eleştirilerek 'ucube' olarak nitelendirilen otelin izinsiz yapıldığı ve ilçenin silüetini bozduğu gerekçesi ile Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca yıkılmasına karar verildi.

Otel sahibinin yargıya taşıdığı davanın görülmesi devam ederken, bugün belediye ekipleri iş makineleriyle yıkıma gitti. Otel sahibi ve yakınları, yıkımı engellemek için yolları araçlarla kapatıp kendilerini odalara kilitledi. İş makineleriyle otelin bir bölümünün yıkımı yapıldı. Yaşanan gerginlik üzerine ekipler yıkıma ara vererek bölgeden ayrıldı.

DHA-Genel - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

2023-10-10 14:40:14