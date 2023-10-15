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        Şanlıurfa'da aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı

        ŞANLIURFA'daaşiretdüğününde geline 7 kilo altın takılırken, çift için para koyulan sandıktan da 5 milyon TL çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:20
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        Şanlıurfa'da aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı
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        ŞANLIURFA'daaşiretdüğününde geline 7 kilo altın takılırken, çift için para koyulan sandıktan da 5 milyon TL çıktı.

        İzol Aşireti'nin önde gelen isimlerinden iş insanı Bilal İzol'un avukat oğlu Muhammed İzol ile finans uzmanı Elif Eyidoğan, yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen çiftin düğününe, bölgedeki aşiret reisleri ile yüzlerce kişi katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kıydığı nikah töreninde, türkücü Latif Doğan ile sıra gecesi ekibi sahne aldı. Düğünde dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine davetliler, 1 dolarlık banknotlar ile TL saçtı.

        PARALARI GÖREVLİLER TOPLADI

        Deste deste dolarların ve TL'nin havada uçuştuğu düğünde, orkestranın görevlendirdiği 5 kişi ise yere atılan paraları toplayarak çantalara koydu. Yöresel yemek ikramı yapılan gecede, geline 7 kilo ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı. Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı olurken, altın takmayan davetliler ise salondaki sandığa para koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı. Gece sonunda açılan sandıktan çifte yaklaşık 5 milyon TL nakit para takıldığı hesaplandı.

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