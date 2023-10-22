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        Şanlıurfa´da Akçakale Müftüsü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

         ŞANLIURFA´nınAkçakaleİlçe Müftüsü Halil B.'ye (37) ücretli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verdiği sınıfta 12 yaşındaki ismi açıklanmayan kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan soruşturma sonucu tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 18:37 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:40
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        Şanlıurfa´da Akçakale Müftüsü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
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         ŞANLIURFA´nınAkçakaleİlçe Müftüsü Halil B.'ye (37) ücretli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verdiği sınıfta 12 yaşındaki ismi açıklanmayan kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan soruşturma sonucu tutuklandı.

        Olay, Akçakale Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre Akçakale İlçe Müftüsü olarak görev yapan 3 çocuk babası Halil B. hakkında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verdiği sınıfta kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aile şikayetçi oldu. Gözaltına Halil B., yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. 

        Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada Baro olarak olayın takipçisi olunacağı belirtilerek, "Şanlıurfa Akçakale müftüsünün Ücretli öğretmenlik yaptığı okulda 12 yaşındaki öğrencisine karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli 20.10.2023 tarihinde tutuklanmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.

        'ÇİRKİN İFTİRAYA KURBAN GİTTİ'

        Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu hedef alarak, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

        "Bir okulda din derslerine giren Şanlıurfa´nın Akçakale İlçe Müftüsü, çirkin bir iftiraya maruz kalarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İddialara göre, yapılan sınıf başkanlığı seçiminde seçimi kaybeden kız öğrenci, müftünün teselli amaçlı kendisine sarıldığını ve bu sırada cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oluyor ve hocamız tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. İstanbul sözleşmesinin uzantısı 6284 sayılı kanun yüzünden öğretmenlerimiz ve hocalarımız yetim ve öksüz bir öğrencisinin, talebesinin başını dahi okşamaya korkar oldu. Düşük not verdiği için, kendisiyle tartıştığı için öğretmenine taciz iftirasında bulunan vakalarda ciddi artışlar var. İstanbul Sözleşmesi'nin bir ürünü olan 6284 sayılı kanun iftira yasasına dönüşmüş durumda. Kadının beyanının esas alındığı, delilsiz beyana dayalı bu kanuna göre iddia ispatlanmadığı takdirde dahi muhataplar göz göre göre cezalandırılabilmektedir."

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