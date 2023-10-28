Şanlıurfa´da bayrak dağıtan zabıta amiri bıçaklandı (3)

ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Şanlıurfa'da,Cumhuriyet´in100'üncü yıl dönümü nedeniyle esnafa bayrak dağıtımı sırasında zabıta amiri Hasan Yunusoğlu'nu bıçaklayan iş yeri sahibi Mehmet B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FİLİSTİN BAYRAĞININ DA DAĞITILMASINI İSTEMİŞ

Mehmet B., emniyetteki ifadesinde Türk bayrağının yanında Filistin bayrağının da dağıtılmasını istediğini söyleyerek Türk bayrağına saygısızlık etmediğini, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet B., çelik yelek giydirilerek nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

ZABITA AMİRİNİN DURUMU İYİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaralı zabıtayı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'le birlikte hastaneye giden Vali Şıldak, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yaralı zabıta personelinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Vali Şıldak, olayla ilgili soruşturmanın bütün yönleriyle kapsamlı olarak devam ettiğini kaydederek, saldırıyı kınadığını ve konuyu yakından takip ettiğini ifade etti.