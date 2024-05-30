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        Depremde hasar gören araçlarla 'change' dolandırıcılığına: 9 gözaltı

        ŞANLIURFA'da, geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören araçları alıp şasi ve motor numaralarını başka araçlara 'change' işlemi yaparak yüksek fiyattan sattığı belirlenen 9 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 13:45 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:50
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        Depremde hasar gören araçlarla 'change' dolandırıcılığına: 9 gözaltı
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        ŞANLIURFA’da, geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar gören araçları alıp şasi ve motor numaralarını başka araçlara 'change' işlemi yaparak yüksek fiyattan sattığı belirlenen 9 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların altında kalıp hasar gören araçların trafiğe geri kazandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda depremde hasar gören araçların, hurdaya ayrılmadığı ve trafikte aktif halde olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, 22 aracın depremzedelerden ucuz fiyatlara alındıktan sonra şasi ve motor numaralarının change yapılarak, 15'inin gümrük kaçağı ve 7'sinin de hacizli/yakalamalı araçta kullanıldığı tespit edildi.

        Operasyon düzenleyen ekipler, change yöntemiyle dolandırıcılık yapan B.D., M.D., A.K., F.K., E.Ö., M.K., F.K., M.Y. ve T.Y.'yi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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