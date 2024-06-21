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        Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında taş- sopa ve silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı (2)

        1KİŞİ KURTARILAMADIŞanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akraba iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan taş, sopa ve silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serhat Rusun (33), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 23:53 Güncelleme: 21.06.2024 - 23:55
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        Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında taş- sopa ve silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı (2)
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        1KİŞİ KURTARILAMADI

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akraba iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan taş, sopa ve silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serhat Rusun (33), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayda yaralanan 6 kişinin tedavisi ise Hilvan ve Şanlıurfa’daki hastanelerde devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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