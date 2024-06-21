Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında taş- sopa ve silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı (2)
1KİŞİ KURTARILAMADIŞanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akraba iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan taş, sopa ve silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serhat Rusun (33), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
1KİŞİ KURTARILAMADI
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akraba iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan taş, sopa ve silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serhat Rusun (33), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayda yaralanan 6 kişinin tedavisi ise Hilvan ve Şanlıurfa’daki hastanelerde devam ediyor.
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