Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında taş- sopa ve silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı (2)

1KİŞİ KURTARILAMADI

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akraba iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan taş, sopa ve silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serhat Rusun (33), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayda yaralanan 6 kişinin tedavisi ise Hilvan ve Şanlıurfa’daki hastanelerde devam ediyor.