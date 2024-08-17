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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada ölen 3 kişi toprağa verildi

        ŞANLIURFA'da, husumetli akraba aileler arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden İbrahim Halil Baynaz (34), Ali Baynaz (33) ve Ali İlingi (29) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 14:25 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:30
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada ölen 3 kişi toprağa verildi
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        ŞANLIURFA’da, husumetli akraba aileler arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden İbrahim Halil Baynaz (34), Ali Baynaz (33) ve Ali İlingi (29) toprağa verildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde İmambakır Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen akraba iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Halil Baynaz, Ali Baynaz ve Ali İlingi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kavgaya karışan ve isimleri açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürüldü.

        Yaralı 4 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken, ölen 3 kişi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        KAVGA KAMERADA

        Öte yandan, silahlı kavga cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde tarafların birbirine ateş ettiği ve bir kadının ağlayarak olay yerine geldiği görüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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