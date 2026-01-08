Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        GAP Bölgesi'nde pilot olarak belirlenen ilçelerde kalkınma programı başlatılıyor

        RAUF MALTAŞ - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi, 9 ilde pilot olarak belirlenen ilçelerde ekonomik kalkınmayı ve yerel üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen özel programlar uygulayacak.

        Giriş: 08.01.2026 - 12:25 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:25
        Program kapsamında istihdamın artırılması, yerel üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi hedefleniyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi yürütücülüğünde, bölge illerindeki faaliyetlerin yanı sıra ilçe bazlı destek yatırımları yürütülüyor.

        Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın yer aldığı 9 ili kapsayan GAP Bölgesi'nde, her bir ilde belirlenen pilot ilçelerde ekonomik kalkınmaya destek sunacak programlar geliştiriliyor.

        Çok sektörlü, sürdürülebilir insani gelişmeye dayalı, bölgenin rekabet gücünü artırmayı, ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi güçlendirmeyi hedefleyen programlar kapsamında örnek yatırımlar yapılacak.

        Bölge halkının refah düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan programlarla ilçelere özgü geleneksel değerlerin yeni bir bakış açısıyla daha fazla ekonomik gelir kapısına dönüştürülmesi öngörülüyor.

        - "Her ilçeye ihtiyacına göre dokunuş yapılacak"

        GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, AA muhabirine, bölgede tarımdan turizme, sanayiden yenilenebilir enerjiye kadar çok sayıda sektörde eş zamanlı yatırımları sürdürdüklerini söyledi.

        Kırsal bölgelerde refahı ve gelir seviyesini artıracak programlara önem verdiklerini vurgulayan Maral, bu kapsamda GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı'nı uygulamaya koyacaklarını ifade etti.

        Maral, programın ilçe bazlı ciddi bir gelir kaynağı oluşturacağına inandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Buradaki ana amacımız ilçelerin, kırsalın kendi imkan, potansiyel ve kabiliyetlerinden hareketle çalışmalar yürütmek. Yani her ilçenin, her bölgenin kendi ihtiyacına göre dokunuş yapmak ve o alanda gelişmesini sağlamak. Bunun içerisinde kooperatiflerimizin e-ticaret ağlarına entegrasyonundan tutun o bölgede yer alan coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası bir sertifika kazanmasına AB coğrafi işareti alınması için yapılacak çalışmalara kadar birçok bileşen yer alıyor. GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı dediğimiz kırsalda özel nitelikli proje paketlerinin uygulanmasından tutun her özellikli ilçemize yenilikçi bir bakış açısıyla etki analizi, sosyal invest yaklaşımıyla çözebileceğimiz birçok bileşeni biz burada sahada uygulayacağız."

        - Batman Kozluk'ta uygulama başladı

        Maral, uygulamanın Batman'da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen Kozluk domatesiyle başlatıldığını söyledi.

        Programın bölgedeki tüm ilçeleri zamanla kapsayacağını anlatan Maral, "Şimdi 9 ilimizde birer pilot ilçeyle başlayacağız. İnşallah 9 ilçemize bu şekilde ekonomik kazanıma dönüşecek ciddi dokunuşlar yapmış olacağız. İlçelerimizin bir kısmı belli şu anda örneğin Batman Kozluk ilçemizi programının ilk pilot ilçesi olarak belirledik. Batman Kozluk ilçemiz yapılan analizlerde geliştiği zaman kendi çevresini etkileme potansiyeline sahip olduğu için entegre ilçe olarak kabul edildi. Şu anda orada kırsal kalkınmanın bütün bileşenlerini içerecek şekilde kapsamlı bir analiz çalışması yapıyoruz." diye konuştu.

        Maral, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ekonomik potansiyeli olan üzüm yetiştiriciliğinin desteklenmesine yönelik kapsamlı ve detaylı program uygulanacağını söyledi.

        - İlçeler tüm potansiyelleriyle değerlendiriliyor

        İlçe tercihlerinin derin analizler sonucunda belirlendiğini belirten Maral, şöyle devam etti:

        "Biz bir ilçeyi yatırım ilçesi olarak belirlerken o ilçenin çevresini ne kadar etkileyebildiğine de özellikle bakıyoruz. Yani biz oraya bir dokunuş yaptığımızda, orada bir ekonomik hareketlilik oluşturulduğunda net göstergelerin olabilmesi, takip edilebilecek gösterge setlerinin olması lazım. Onun yanı sıra o ilçe geliştiğinde doğal olarak diğer ilçelerde o ilçenin ekonomik hareketliliğinden veya komşu bölgeler veya mahalleler ekonomik olarak doğrudan etkileniyor olması gerekiyor. Aslında bir nevi cazibe merkezi yaklaşımı olarak değerlendiriyoruz."

