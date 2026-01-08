Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ve Haliliye ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında çalışma başlatıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, piyade tüfeği, tabanca ile 2 av tüfeği ve 44 mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.