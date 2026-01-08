Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ve Haliliye ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 13:39 Güncelleme: 08.01.2026 - 13:49
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında çalışma başlatıldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, piyade tüfeği, tabanca ile 2 av tüfeği ve 44 mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

