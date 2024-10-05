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        Şanlıurfaspor – Yeni Malatyaspor: 3-0

        STAT: Şanlıurfa 11 NisanHAKEMLER: Deniz Kayatepe, Mahmut Gülle, Yusuf SusuzŞANLIURFASPOR: Abdulkadir - Mboula, Fatih, Miraç (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 21:27 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:30
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        Şanlıurfaspor – Yeni Malatyaspor: 3-0
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        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

        HAKEMLER: Deniz Kayatepe, Mahmut Gülle, Yusuf Susuz

        ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir - Mboula, Fatih, Miraç (Dk. 46 Ahmet), Burak, Nafican (Dk. 38 Ofosu), Hakan, Hasan, Malle (Dk. 84 Mehmet Yüksel, Kayode (Dk. 70 Forsell), Cuma (Dk. 38 Begic)

        YENİ MALATYASPOR: Abdulsamet - Yiğit, Mert, (Dk. 90 Osman) Erşan, Ferhat, Emircan, Berat, Atakan (Dk. 80 Furkan), Nuri (Dk. 69 Cengizhan), Mehmet Güneş (Dk. 90 Mehmet Taştan), Kerem (Dk. 68 Umut)

        GOLLER: Dk. 53, 73 ve 79 Aly Malle (Şanlıurfaspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 88 Mboula (Şanlıurfaspor)

        SARI KARTLAR: Mehmet Güneş, Ferhat (Yeni Malatyaspor)

        1'nci ligin 8’inci haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 3-0 yendi.

        53’üncü dakikada ceza alanı ön çizgisinden Malle’nin vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

        73’üncü dakikada Forsell ortasında Malle’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

        79’uncu dakikada Forsell’in şutunda kaleciden dönen topa düzgün vuruş yapan Malle, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

        Şanlıurfaspor, maçı 3-0 kazandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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