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        Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

        ŞANLIURFA'da tehdit ve baskı yoluyla kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen 9 şüpheli, polis ekiplerinin 3 aylık takibiyle gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:30 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:35
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        Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
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        ŞANLIURFA'da tehdit ve baskı yoluyla kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen 9 şüpheli, polis ekiplerinin 3 aylık takibiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit, şiddet ve baskı kullanarak kadınlara zorla fuhuş yaptıran kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 3 aylık takibiyle şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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