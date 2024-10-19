Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit, şiddet ve baskı kullanarak kadınlara zorla fuhuş yaptıran kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 3 aylık takibiyle şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.