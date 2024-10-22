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        İbrahim Tatlıses: Müzik denince akla Şanlıurfa gelir

        'ŞANLIURFAMüzik Şehri' lansmanı öncesinde kente gelen İbrahim Tatlıses, "Müzik denince akla Şanlıurfa gelir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:06 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:10
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        İbrahim Tatlıses: Müzik denince akla Şanlıurfa gelir
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        'ŞANLIURFAMüzik Şehri' lansmanı öncesinde kente gelen İbrahim Tatlıses, "Müzik denince akla Şanlıurfa gelir" dedi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin 'müzik' alanında UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasının lansmanını 23 Ekim'de düzenleyecek. 'Şanlıurfa Müzik Şehri' lansmanı için memleketine gelen İbrahim Tatlıses'i, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar karşıladı. Mehmet Kasım Gülpınar, Tatlıses'i Şanlıurfa'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Dünyanın parasını da harcasanız, İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa için yaptığı tanıtımı yapamazsınız" dedi. Tatlıses de uzun bir aradan sonra tekrar Şanlıurfa'ya geldiğini belirterek, "Başkanımızın davetinden dolayı çok gurur duydu, iftihar ettim. Müzik denince akla Şanlıurfa gelir" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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