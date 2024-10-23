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        İbrahim Tatlıses'e, baba ocağında onur ödülü

        ŞANLIURFA'da düzenlenen 'UNESCO Şanlıurfa Müzik Şehri' etkinlikleri kapsamında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e onur ödülü verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 22:35 Güncelleme: 23.10.2024 - 22:40
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        İbrahim Tatlıses'e, baba ocağında onur ödülü
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        ŞANLIURFA’da düzenlenen 'UNESCO Şanlıurfa Müzik Şehri' etkinlikleri kapsamında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e onur ödülü verildi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin müzik alanında UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilmesinin lansmanını Arkeloji Müzesi'nde gerçekleştirdi. Lansmana; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, büyükelçiler, sanatçılar ve ulusal ile uluslararası temsilciler katıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde planlanan müzik ekiplerinin sahne alması, Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edildi.

        Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle etkinliklerin bir kısmını iptal ettiklerini duyuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, saldırıyı kınayarak şunları söyledi.

        "Bugün çok güzel bir organizasyona hazırlık yapmıştık. Urfa'nın UNESCO Müzik Şehir ünvanı alması sebebiyle resmi bir lansmanla bütün Türkiye kamuoyuna tanıtma amacıyla böyle bir tören organizasyonuna imza attı arkadaşlarımız ancak Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle bu programı kısmen revize etmek zorunda kaldık. Müzik kısmını iptal etmek durumundayız. Bu terör saldırısını kınıyorum."

        MANSUR YAVAŞ’TAN TERÖRE TEPKI

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılış konuşmasında terör saldırısını kınayarak, “Terör nereden gelirse gelsin, masum insanları hedef alanlar birer vahşidir ve bu bir insanlık suçudur. Her zaman terörün karşısında olacağız" dedi.

        TATLISES’E ONUR ÖDÜLÜ

        Konuşmaların ardından İbrahim Tatlıses’e onur ödülü verildi. Ödülü alan Tatlıses, "Urfa’ya gelmekten gurur duyuyorum. Ne Urfa benden kopabildi, ne de ben Urfa’dan" diyerek duygularını ifade etti. Terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı dileyen Tatlıses, davetlilerin sevgi gösterisiyle karşılaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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