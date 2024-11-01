Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

İÇIŞLERI Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu devletin de bir sahibi vardır. O da aziz milletimizdir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde geldiği Şanlıurfa'da düzenlenen güvenlik ve asayiş toplantısına katıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile milletvekilleri katıldı.