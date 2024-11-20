Kriko kayınca, lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalıp öldü

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Saray Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Patlayan lastiği değiştiren Abdülaziz Tatlı, krikonun kayması sonucu TIR'ın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından TIR'ın altından çıkarılarak ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tatlı, kurtarılamadı. Tatlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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