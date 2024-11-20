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        Kriko kayınca, lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalıp öldü

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde Abdülaziz Tatlı (37), kriko kayınca lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalıp hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:05
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        Kriko kayınca, lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalıp öldü
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        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde Abdülaziz Tatlı (37), kriko kayınca lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalıp hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Saray Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Patlayan lastiği değiştiren Abdülaziz Tatlı, krikonun kayması sonucu TIR'ın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından TIR'ın altından çıkarılarak ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tatlı, kurtarılamadı. Tatlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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