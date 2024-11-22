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        Bakan Kacır: GAP Hassas, çiftçilerimizin alın terini teknolojiyle buluşturacak

        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Şanlıurfa'da yerli ve milli yazılım GAP Hassas'ın tanıtımını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:00
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        Bakan Kacır: GAP Hassas, çiftçilerimizin alın terini teknolojiyle buluşturacak
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        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Şanlıurfa'da yerli ve milli yazılım GAP Hassas'ın tanıtımını yaptı. Kacır, "Bu yazılım, çiftçilerimizin alın terini teknolojiyle buluşturarak toprağın dilini konuşacak ve bereketinin sırrını çözecek" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni'ne katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Kente gelen bakanları, havalimanında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile kent protokolü karşıladı. Törenin düzenlendiği GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne gelen ve burada kurulan stantları gezen bakanlar, yetkililerden bilgi aldı.

        ÇİFTÇİLER E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP EDEBİLECEK

        Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli yazılım GAP Hassas'ın, uydu görüntüleri ve hiperspektral kamera verileriyle elde edilen zengin veri seti sayesinde tarım arazilerinin detaylı analizini sunduğunu belirtti. Bu sistemle çiftçilerin ilave donanımlara ihtiyaç duymadan doğru hasat tarihi, gübre miktarı ve diğer tarımsal ihtiyaçları e-devlet platformu üzerinden öğrenebileceğini anlatan Bakan Kacır, "Bu yazılım, çiftçilerimizin alın terini teknolojiyle buluşturarak toprağın dilini konuşacak ve bereketinin sırrını çözecek. Çiftçimize artık doğanın sesi kadar teknolojinin sunduğu rehberlik de eşlik edecek" dedi.

        GAP BÖLGESİNE 20 YENİ OSB

        Bakan Kacır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde son 22 yılda ihracatta yaşanan büyük artışa da dikkat çekti. Şanlıurfa'nın ihracatının 7 milyon dolardan 386 milyon dolara, Gaziantep'in ise 619 milyon dolardan 10,7 milyar dolara çıktığını anlatan Bakan Kacır, bölgenin üretim üssüne dönüştüğünü söyledi. Bakanlık çalışmalarıyla son 22 yılda GAP bölgesinde 20 yeni organize sanayi bölgesi kurulduğunu dile getiren Kacır, buralarda 360 bin kişiye istihdam sağlandığını ve yatırım teşvikleriyle 710 binden fazla nitelikli iş gücünün ekonomiye kazandırıldığını kaydetti. 2024-2028 yıllarını kapsayan GAP Eylem Planı'nın detaylarının yakında paylaşılacağını anlatan Kacır, "11,8 milyar lira yatırım bedeliyle 9 ilde 36 yatırım başlığı belirledik. Bu yatırımlar, bölge halkının refahını artırmak ve coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik değerini yükseltmek için önemli bir sıçrama noktası olacak" dedi.

        1,3 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise GAP'ın Türkiye'nin gıda arz güvenliğinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. GAP Eylem Planı kapsamında 10,6 milyon dekar alanın sulamaya açılmasının hedeflendiğini belirten Yumaklı, şu ana kadar bu hedefin 3'te 2'sinin tamamlandığını ve kalan kısmın 2032 yılına kadar bitirileceğine dikkat çekti. Bakan Yumaklı, "Bu projeler tamamlandığında ekonomimize yıllık yaklaşık 7 milyar dolar katkı sağlanacak ve 1,3 milyon kişiye istihdam oluşturulacak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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