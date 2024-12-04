Evde gaz sıkışması nedeniyle patlama: 1 yaralı

Patlama ile ilgili inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlama sesini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede; patlamanın mutfak bölümünde meydana geldiği tespit edildi. Patlama sırasında evde bulunan İrem Naz Tatçı, yaralandı. Sağlık ekipleri, Tatçı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.