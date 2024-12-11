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        Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgasında 2 kardeş vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde iki aile fertleri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Abdullah Taş (31) yaşamını yitirirken, ağabeyi Mevlüt Taş (32) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 00:39 Güncelleme: 11.12.2024 - 00:45
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        Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgasında 2 kardeş vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı
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        ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde iki aile fertleri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Abdullah Taş (31) yaşamını yitirirken, ağabeyi Mevlüt Taş (32) ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Denizbacı kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taş ve Yılmaz aileleri arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabancadan çıkan mermiler Abdullah Taş ve ağabeyi Mevlüt Taş’a isabet etti. Abdullah Taş olay yerinde hayatını kaybederken, Mevlüt Taş ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kapattı. Ağır yaralı Mevlüt Taş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Abdullah Taş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bozova Enver Yıldırım Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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