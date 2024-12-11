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        Şanlıurfa'da 'silahlı ve sopalı kavga' kamerada

        ŞANLIURFA'da inşaat malzemesi satılan iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:36 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:40
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        Şanlıurfa'da 'silahlı ve sopalı kavga' kamerada
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        ŞANLIURFA’da inşaat malzemesi satılan iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Sopalarla birbirlerine saldıran gruptan biri yanındaki tabancayı çıkarıp havaya ateşledi. Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; tarafların sopalarla birbirlerine saldırması ve silahla havaya ateş açılması yer aldı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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