Şanlıurfa'da 'silahlı ve sopalı kavga' kamerada

ŞANLIURFA’da inşaat malzemesi satılan iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Sopalarla birbirlerine saldıran gruptan biri yanındaki tabancayı çıkarıp havaya ateşledi. Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; tarafların sopalarla birbirlerine saldırması ve silahla havaya ateş açılması yer aldı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.