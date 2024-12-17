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        Şanlıurfa merkezli DEAŞ ve PKK operasyonuna 12 gözaltı

        ŞANLIURFA merkezli 4 ilde terör örgütleri DEAŞ ve PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:20
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        Şanlıurfa merkezli DEAŞ ve PKK operasyonuna 12 gözaltı
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        ŞANLIURFA merkezli 4 ilde terör örgütleri DEAŞ ve PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütleri DEAŞ ve PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin geçmişte DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 kişi ile PKK-KCK/PYD-YPG'ye finansman sağladıkları belirlenen 5 şüpheli, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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