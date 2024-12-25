Otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü kaçtı

ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yunus Toprak (43) hayatını kaybetti. Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, gece saatlerinde, GAP Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Toprak'a, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil çarptı. Toprak, yola savrulurken, sürücü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yunus Toprak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Toprak'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.