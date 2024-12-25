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        Otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü kaçtı

        ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yunus Toprak (43) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:30 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:35
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        Otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü kaçtı
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        ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yunus Toprak (43) hayatını kaybetti. Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaza, gece saatlerinde, GAP Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Toprak'a, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil çarptı. Toprak, yola savrulurken, sürücü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yunus Toprak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Toprak'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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