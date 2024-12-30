Şanlıurfa'da 15 milyon TL'lik altının gasbedilmesine ilişkin 9 gözaltı

ŞANLIURFA’da 15 milyon TL değerinde 5 kilogram altını gasbedilmesine ilişkin 9 şüpheli yakalandı.

Olay, 24 Kasım tarihinde Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Bileziğe dönüştürülen 5 kilogram külçe altın, kuyumcu atölyesi çalışanları İbrahim Kayan ve kardeşi Muhammed Kayan tarafından sahibine teslim edilmek üzere teslim alındı. Atölye merdivenlerinde güvenlik kamerasının bulunmadığı bir noktada, maskeli ve silahlı 2 kişi, Kayan kardeşlere saldırarak altın bilezikleri gasbetti. Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki altını çalan şüpheliler, motosikletle kaçtı.