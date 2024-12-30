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        Şanlıurfa'da 15 milyon TL'lik altının gasbedilmesine ilişkin 9 gözaltı

        ŞANLIURFA'da 15 milyon TL değerinde 5 kilogram altını gasbedilmesine ilişkin 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:15
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        Şanlıurfa'da 15 milyon TL'lik altının gasbedilmesine ilişkin 9 gözaltı
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        ŞANLIURFA’da 15 milyon TL değerinde 5 kilogram altını gasbedilmesine ilişkin 9 şüpheli yakalandı.

        Olay, 24 Kasım tarihinde Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Bileziğe dönüştürülen 5 kilogram külçe altın, kuyumcu atölyesi çalışanları İbrahim Kayan ve kardeşi Muhammed Kayan tarafından sahibine teslim edilmek üzere teslim alındı. Atölye merdivenlerinde güvenlik kamerasının bulunmadığı bir noktada, maskeli ve silahlı 2 kişi, Kayan kardeşlere saldırarak altın bilezikleri gasbetti. Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki altını çalan şüpheliler, motosikletle kaçtı.

        BİR AYLIK ÇALIŞMAYLA ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattığı bir aylık çalışma sonucunda, şüphelileri tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonla isimleri açıklanmayan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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