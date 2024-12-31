Şanlıurfa'da pompalı tüfekle saldırı kamerada

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kaçan şüpheli İ.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K., husumetlisi Mahmut A. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., paltosunun altına gizlediği pompalı tüfeği çıkararak Mahmut A.’yı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Mahmut A. kanlar içinde yere yığılırken, İ.K. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mahmut A.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Mahmut A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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