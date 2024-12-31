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        Şanlıurfa'da pompalı tüfekle saldırı kamerada

        ŞANLIURFA'da, İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:35 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:40
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        Şanlıurfa'da pompalı tüfekle saldırı kamerada
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        ŞANLIURFA'da, İ.K. tartıştığı husumetli Mahmut A.’yı paltosunun altında gizlediği pompalı tüfekle vurdu. Yaralanan Mahmut A., hastaneye kaldırılırken, olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K., husumetlisi Mahmut A. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., paltosunun altına gizlediği pompalı tüfeği çıkararak Mahmut A.’yı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Mahmut A. kanlar içinde yere yığılırken, İ.K. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mahmut A.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Mahmut A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kaçan şüpheli İ.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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