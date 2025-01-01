Şanlıurfa'da caddede yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü

ŞANLIURFA’da caddede yürürken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Emre Ertem, (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece geç saatlerde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede yürüyen Emre Ertem, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancalı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ertem, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ertem, ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ertem, acil serviste doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.