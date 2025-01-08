Sokakta uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Olay, gece saatlerinde Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Evine giden Ömer Karaoğlan, sokakta iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği Karaoğlan, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karaoğlan, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Karaoğlan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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