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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

        ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:01 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:05
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
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        ŞANLIURFA’da, jandarma tarafından silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Siverek ve Viranşehir ilçelerinde tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada 3 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 18 şarjör ve 420 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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