Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Siverek ve Viranşehir ilçelerinde tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada 3 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 18 şarjör ve 420 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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