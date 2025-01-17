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        Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı

        ŞANLIURFAmerkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:50 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:56
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        Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı
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        ŞANLIURFAmerkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçmiş dönemde PKK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu, örgüte yardım, yataklık ve propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından belirlenen 18 şüphelinin yakalanması için Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Şırnak ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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