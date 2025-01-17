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        Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altında

        ŞANLIURFA'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile polis ve jandarmaya ait TOMA'ların 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:39 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:45
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        Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altında
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        ŞANLIURFA'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile polis ve jandarmaya ait TOMA'ların 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre; öğle yemeğinde olan işçilerin bulunmadığı sırada kumaşların istiflendiği depoda çıkan yangına müdahale için olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçilerin tahliye edildiği yangın, itfaiye ekipleri ile polis ve jandarmaya ait TOMA'ların 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        VALİ ŞILDAK: TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran ile birlikte olay yerine geldi. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şıldak, "Organize Sanayi Bölgemizde bulunan kumaş üretim fabrikamızın depo bölümünde saat 12.40 sularında bir yangın çıktı. Depoda başlayan yangın, hızlı ve etkili bir müdahale sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerimize polis ve jandarmamız da TOMA araçlarıyla destek sağladı. Yangın, diğer üretim alanlarına sıçramadan tamamen kontrol altına alındı" dedi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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