Berberde tıraş olurken tabancayla öldürüldü

Olay, öğle saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, girdiği berber dükkanında tıraş olan Abdulkadir Doğan'a yanındaki tabancayla ateş açtı. Doğan kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkadir Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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