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        Berberde tıraş olurken tabancayla öldürüldü

        ŞANLIURFA'da berberde tıraş olurken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan Abdulkadir Doğan (38), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:45
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        Berberde tıraş olurken tabancayla öldürüldü
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        ŞANLIURFA’da berberde tıraş olurken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan Abdulkadir Doğan (38), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, girdiği berber dükkanında tıraş olan Abdulkadir Doğan'a yanındaki tabancayla ateş açtı. Doğan kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkadir Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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