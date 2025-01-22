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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 22 gözaltı

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:17 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:20
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 22 gözaltı
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        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda aranan adreslerde 5 uzun namlulu tüfek, 10 ruhsatsız tabanca ve 12 av tüfeği ele geçirildi; 22 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        VALİ ŞILDAK TEBRİK ETTİ

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret edip operasyona katılan personeli tebrik etti. Vali Şıldak, geçen yıldan bu yana silah kaçakçılarına yönelik 37 planlı operasyon yapıldığını belirtti. Bu operasyonlarda 47 uzun namlulu tüfek, 171 tabanca ve 57 av tüfeği ele geçirildiğini aktaran Vali Şıldak, yakalanan 181 şüpheliden 68’inin tutuklandığını kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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