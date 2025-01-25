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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 25 tutuklama

        ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 12:51 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:55
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 25 tutuklama
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        ŞANLIURFA’da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25’i, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kent merkezinin yanı sıra Akçakale, Birecik, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 341 gram sentetik uyuşturucu, 36 gram esrar, 121 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirilirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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