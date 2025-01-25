Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 25 tutuklama

ŞANLIURFA’da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25’i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kent merkezinin yanı sıra Akçakale, Birecik, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 341 gram sentetik uyuşturucu, 36 gram esrar, 121 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirilirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.