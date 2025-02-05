Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 2 öğrencinin öldüğü kavganın firari şüphelisi tutuklandı

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan, olayla ilgisi olmayan okul servisindeki 2 öğrencinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanıp gözaltına alınan Süleyman Doğruyol, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:40 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 2 öğrencinin öldüğü kavganın firari şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan, olayla ilgisi olmayan okul servisindeki 2 öğrencinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanıp gözaltına alınan Süleyman Doğruyol, tutuklandı.

        Olay, 24 Ekim 2022'de Viranşehir-Ceylanpınar yolu üzerindeki okullar bölgesinde meydana geldi. Husumetli iki ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, olayla ilgisi olmayan okul servis minibüsünde bulunan lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ve Sümeyye Yeten (16) hayatını kaybetti. 14 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturmada, Süleyman Doğruyol'un şüpheli olduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 3 yıldır firari olan Doğruyol, gizlendiği adreste, merdiven boşluğunda, betonarme ve briketlerle kapatılmış gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor, Maltalı futbolcu Zach Muscat'ı transfer etti
        Şanlıurfaspor, Maltalı futbolcu Zach Muscat'ı transfer etti
        Şanlıurfa'da 5 katlı bina, kolonlarından sesler geldiği ihbarı üzerine boşa...
        Şanlıurfa'da 5 katlı bina, kolonlarından sesler geldiği ihbarı üzerine boşa...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Şanlıurfa'da depremde hasar gören Hasan...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Şanlıurfa'da depremde hasar gören Hasan...
        Şanlıurfa'da çamurda mahsur kalan 530 kaplumbağa baraj göletine bırakıldı
        Şanlıurfa'da çamurda mahsur kalan 530 kaplumbağa baraj göletine bırakıldı
        Okul servisindeki 2 öğrencinin öldüğü kavganın şüphelisi 3 yıl sonra yakala...
        Okul servisindeki 2 öğrencinin öldüğü kavganın şüphelisi 3 yıl sonra yakala...
        Şanlıurfa'da saklandığı binanın gizli bölmesinde yakalanan cinayet zanlısı...
        Şanlıurfa'da saklandığı binanın gizli bölmesinde yakalanan cinayet zanlısı...