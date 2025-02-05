Şanlıurfa'da 2 öğrencinin öldüğü kavganın firari şüphelisi tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan, olayla ilgisi olmayan okul servisindeki 2 öğrencinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanıp gözaltına alınan Süleyman Doğruyol, tutuklandı.

Olay, 24 Ekim 2022'de Viranşehir-Ceylanpınar yolu üzerindeki okullar bölgesinde meydana geldi. Husumetli iki ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, olayla ilgisi olmayan okul servis minibüsünde bulunan lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ve Sümeyye Yeten (16) hayatını kaybetti. 14 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturmada, Süleyman Doğruyol'un şüpheli olduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 3 yıldır firari olan Doğruyol, gizlendiği adreste, merdiven boşluğunda, betonarme ve briketlerle kapatılmış gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.