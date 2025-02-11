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        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken otomobilden düştü

        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde düğün konvoyunda bir otomobilin camından çocukla birlikte sarkan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:57 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:00
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        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken otomobilden düştü
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        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde düğün konvoyunda bir otomobilin camından çocukla birlikte sarkan H.O., av tüfeğiyle havaya ateş açarken dengesini kaybedip düştü. Sosyal medyada paylaşılan olayın görüntüleri tepki topladı. Valilik, gözaltına alınan şüphelinin ateşlediği tüfeğin ruhsatının iptal edildiğini kendisine ve aracın sürücüsüne 15 bin 380 TL para cezası kesildiğini duyurdu.

        Akçakale'nin Pekmezli Mahallesi'nde 9 Şubat’ta yapılan bir düğünde, konvoyda otomobilin camından çocukla birlikte sarkan H.O., av tüfeğiyle peş peşe havaya ateş etti. Konvoydaki diğer araçlarda bulunan kişiler bu anları cep telefonuyla kaydetti. Otomobil hareket halindeyken dengesini kaybeden H.O., tüfeğiyle birlikte düştü. Hafif yaralanan H.O., tekrar otomobile bindi. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

        GÖZALTINA ALINDI, CEZA KESİLDİ

        Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada tepki toplayan olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

        "Akçakale ilçesi Pekmezli Mahallesi'nde 9 Şubat 2025 tarihinde düğün konvoyunda bir kişinin hareket halindeki aracın camından sarkarak elinde tüfekle ateş ederken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı tespit edilmiştir. Jandarmamız tarafından yapılan çalışma sonucunda söz konusu kişinin H.O. olduğu belirlenmiş ve aynı gece yakalanmıştır. Olayda kullanılan şarjörlü yivsiz av tüfeği ele geçirilmiştir. Fail hakkında ‘Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması’ suçu kapsamında adli işlem başlatılmış, kullanılan silahın ruhsatı iptal edilerek mülkiyeti kamuya geçirilmiştir. Ayrıca kişiye Kabahatler Kanunu gereğince ‘Emre Aykırı Davranış’ fiilinden dolayı 2 bin 953 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bunlara ilave olarak olayda kullanılan araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 12 bin 427 TL trafik para cezası tatbik edilmiştir. Kamu düzenini bozan, toplumun güvenliğini tehlikeye düşüren her tür davranış tespit edilerek faillerine gerekli yaptırımlar uygulanmakta ve en hızlı şekilde adalet önüne çıkarılmaları sağlanmaktadır. Şanlıurfa’nın hiçbir noktasında asayiş ve huzurun bozulmasına fırsat verilmeyecektir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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