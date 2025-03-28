Şanlıurfa'da torbacı operasyonunda 14 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Birecik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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