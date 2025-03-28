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        Şanlıurfa'da torbacı operasyonunda 14 tutuklama

        ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:30
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        Şanlıurfa'da torbacı operasyonunda 14 tutuklama
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        ŞANLIURFA’da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Birecik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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