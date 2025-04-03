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        Şanlıurfa'da 4 Nisan öncesi güvenlik önlemi (2)

        TAŞLISALDIRIYA MÜDAHALE Şanlıurfa Valiliğinin yasak kararına rağmen PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesine gitmek isteyen kalabalık, güvenlik güçleri tarafından oluşturulan barikatı aşmaya çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 21:52 Güncelleme: 03.04.2025 - 21:55
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        Şanlıurfa'da 4 Nisan öncesi güvenlik önlemi (2)
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        TAŞLISALDIRIYA MÜDAHALE

        Şanlıurfa Valiliğinin yasak kararına rağmen PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesine gitmek isteyen kalabalık, güvenlik güçleri tarafından oluşturulan barikatı aşmaya çalıştı. Uyarılara rağmen dağılmayan ve barikatların bulunduğu alandaki güvenlik güçlerine taşlarla saldırdı. Bunun üzerine güvenlik güçleri kalabalığa biber gazı ve basınçlı suyla müdahalede bulundu. Yaklaşık bir saat süren gerginliğin ardından grubun ilçeye girişi engellendi. Güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulduğu bölgede, kalabalık grubunun bekleyişi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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