Öcalan'ın doğum günü nedeniyle Halfeti'ye gitmek isteyen gruba izin verilmedi
ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Halfeti'ye gitmek isteyen gruba izin verilmedi.
ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Halfeti'ye gitmek isteyen gruba izin verilmedi.
İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 76'ncı doğum günü nedeniyle Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Güvenlik güçleri, kalabalığa Şanlıurfa Valiliği'nin 1-5 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını belirterek, dağılmalarını istedi. Görüşmelerin ardından sadece DEM Parti'li milletvekillerinin de aralarında olduğu bir gruba izin verildi.
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